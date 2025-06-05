«Людоедская выходка»: Рогов высказался об атаке Украины на Крымский мост

Однако налет 3 июля был в числе других терактов, совершенных Украиной, для срыва второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Так, 1 июня были совершены подрывы железной дороги и моста в Брянской и Курской областях. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что она происшествия были квалифицированы как теракты.