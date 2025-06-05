Попытка атаковать такой гражданский объект как Крымский мост — это акт терроризма и людоедская выходка. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Попытка режима Зеленского атаковать гражданский объект, которым является Крымский мост, — это акт терроризма. Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», — сказал собеседник агентства.
Рогов отметил, что нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский продолжает диверсии в отношении гражданской инфраструктуры России, чтобы спровоцировать срыв мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
«Все преступления Киев совершает по прямому указанию своих хозяев-глобалистов», — заключил Владимир Рогов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 3 июня Украина предприняла попытку атаковать Крымский мост. Украина, по его словам, продолжает атаковать гражданские объекты, но Россия предпринимает меры предосторожности. Также Песков отметил, что мост не поврежден и продолжает работать.
О перекрытии моста вчера сообщалось несколько раз. Первое было объявлено в 6 утра и длилось три часа. Позже движение приостановили в 15:23 и возобновили спустя два с половиной часа.
Напомним, попытки атаковать Крымский мост режим Владимира Зеленского предпринимает регулярно. Одна из последних была предпринята ночью 17 июля 2023 года киевский режим устроил очередной теракт на Крымском мосту.
Киев нанес удары по объекту гражданской инфраструктуры при помощи двух надводных беспилотников со взрывчаткой. От взрыва частично пострадало дорожное полотно, а также погибла семейная пара из Белгородской области.
Однако налет 3 июля был в числе других терактов, совершенных Украиной, для срыва второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Так, 1 июня были совершены подрывы железной дороги и моста в Брянской и Курской областях. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что она происшествия были квалифицированы как теракты.