В части Калининского района весь день 5 июня не будет воды

Как сообщили в мэрии, водоснабжение прекратят с 8:00 до 20:00 в домах на проспекте Победы, Свердловском проспекте, Кыштымской, Краснознаменной, Колхозной, Дальневосточной, Братьев Кашириных и еще нескольких улицах.