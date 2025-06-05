В части Калининского района весь день 5 июня не будет воды

В Челябинске в десятках домов 5 июня отключат воду. Это сделают, чтобы перенести водопровод со стройплощадки будущей метротрамвайной линии на проспекте Победы.
Как сообщили в мэрии, водоснабжение прекратят с 8:00 до 20:00 в домах на проспекте Победы, Свердловском проспекте, Кыштымской, Краснознаменной, Колхозной, Дальневосточной, Братьев Кашириных и еще нескольких улицах.
В нескольких домах на Университетской набережной снизят давление воды в трубах.
В течение дня жителям обещают подвезти воду в цистернах.
Вот полный список адресов, попадающих под отключение:
1 Мая, 38 (адм);
8 Марта, 108 (адм);
Авиационная, 32 (адм);
Братьев Кашириных, 44 (адм), 44/1 (адм), 54, 54А (адм), 54Б (адм), 54 Г (адм), 73 (адм), 75, 77 (адм), 85А, 85Б, 87А, 89, 91А (адм), 93, 93А (адм), 93Б (адм), 95 (адм);
Герцена, 5.
Дальневосточная, 2 (шк), 22 (адм);
Калинина, 14 (адм), 16, 21 (адм), 21А;
Кирова, 10 (адм);
Колхозная, 25, 27, 29, 52 (адм), 31, 33, 36, 36А (адм);
Косарева, 50, 50А/1, 50А/2, 52, 52А (адм), 52Б, 52 В (адм), 56 (адм), 63, 63Б, 63 В, 71, 71А, 75, 79;
Краснознаменная, 28, 30, 32 (адм), 34, 36 (адм), 40, 42, 44, 46;
Кыштымская, 28, 30 (адм);
Парашютная, 2;
пер. Оранжерейный, 3;
Полковая, 5 (адм);
Проспект Победы, 187 (адм), 215;
Свердловский проспект, 28А, 30 (адм);
Стартовая, 13, 15, 15А (адм);
Тагильская, 24А (адм), 60А (адм);
Дома частного сектора по улицам Электродная, Спорта, Партизанская, Колхозная, 40−86.
Снижение давления на 30% по адресам:
Университетская набережная, 14, 16, 16А (шк), 18, 20, 22, 22А, 22Б, 22 В (адм), 24, 24А (д/с).