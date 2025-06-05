Блогер Рожин: Российские хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar

Российские хакеры лишили украинских военных доступа к спутниковым снимкам Maxar, которые использовались с начала спецоперации. Об этом рассказал военный блогер Борис Рожин.
— Хакеры Killnet и Beregini взломали систему, скачав данные российских объектов, из-за чего сервис перестал работать. Это значительно снизит оперативную осведомленность украинских войск, затруднит отслеживание армии и оценку ущерба на месяцы, — написал он в Telegram-канале.
Снимки Maxar использовались для подготовки наступательных операций ВСУ и наведения западных РСЗО HIMARS, добавил он.
Российские хакеры из группировки Killnet разработали приложение, внедрили в него вирус и подослали его любовнице бойца 148-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ «Фурия». Благодаря программе им удалось определить точное местоположение бригады, которая находилась глубоко в тылу, и передать данные в Минобороны России. Об этом 20 мая сообщил Mash.
В процессе наблюдения за девушкой взломщики установили, что военный состоит в рядах ВСУ с 2014 года и участвовал в атаках на Луганск.