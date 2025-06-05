Блогер Рожин: Российские хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar

Российские хакеры из группировки Killnet разработали приложение, внедрили в него вирус и подослали его любовнице бойца 148-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ «Фурия». Благодаря программе им удалось определить точное местоположение бригады, которая находилась глубоко в тылу, и передать данные в Минобороны России. Об этом 20 мая сообщил Mash.