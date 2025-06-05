Известный артист, комик и певец помирился с матерью спустя 20 лет вражды

Известный шоумен Александр Ревва сумел наладить взаимоотношения со своей матерью после продолжительного 20-летнего периода разногласий и публичных нелицеприятных высказываний в адрес друг друга.
Примирение произошло на фоне трагического события — кончины супруга Любови Николаевны, о чем сообщает kp.ru.
Мать артиста поделилась, что ей было крайне сложно пережить утрату мужа, ушедшего из жизни. Несмотря на давнюю неприязнь, Александр Ревва не оставил её в сложный период. Он взял на себя организацию похорон и стал чаще навещать мать, тем более что у неё возникли проблемы со здоровьем. По словам Любови Николаевны, Ревва договорился с известной телеведущей Еленой Малышевой, которая теперь оказывает ей консультационную поддержку.
Любовь Николаевна подчеркнула, что в действительности между ними не было серьезной конфронтации. Она полагает, что сын просто отдалился от неё, когда добился успеха. Однако сейчас, по её заверениям, ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону.
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