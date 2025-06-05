Известный артист, комик и певец помирился с матерью спустя 20 лет вражды

Мать артиста поделилась, что ей было крайне сложно пережить утрату мужа, ушедшего из жизни. Несмотря на давнюю неприязнь, Александр Ревва не оставил её в сложный период. Он взял на себя организацию похорон и стал чаще навещать мать, тем более что у неё возникли проблемы со здоровьем. По словам Любови Николаевны, Ревва договорился с известной телеведущей Еленой Малышевой, которая теперь оказывает ей консультационную поддержку.