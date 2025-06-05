Россиян вновь ожидают четырехдневные выходные: как страна отдыхает на День России

Граждане, трудящиеся по пятидневной рабочей неделе, отдохнут четыре дня — с 12 по 15 июня. День России в 2025 году выпал на четверг. Это официальный выходной день. Кроме того, датой для отдыха назначена пятница, 13 июня. Дополнительный выходной возник за счет переноса праздничного дня с 8 марта. Соответственно, на следующей неделе россияне будут работать всего три дня.