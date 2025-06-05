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Россиян вновь ожидают четырехдневные выходные: как страна отдыхает на День России

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя перед празднованием Дня России.

Источник: Комсомольская правда

Жители России скоро вновь отправятся на длинные выходные. Следующая неделя для многих станет сокращенной. Это связано с традиционным празднованием Дня России, напоминает KP.RU.

Граждане, трудящиеся по пятидневной рабочей неделе, отдохнут четыре дня — с 12 по 15 июня. День России в 2025 году выпал на четверг. Это официальный выходной день. Кроме того, датой для отдыха назначена пятница, 13 июня. Дополнительный выходной возник за счет переноса праздничного дня с 8 марта. Соответственно, на следующей неделе россияне будут работать всего три дня.

KP.RU также напоминает о традициях празднования Дня России. Одно из классических ежегодных мероприятий — церемония награждения президентом РФ Владимиром Путиным отличившихся специалистов. Награды получат профессионалы в сферах литературы и искусства, науки и технологий и гуманитарной деятельности.

Россияне, тем временем, посетовали на недостаток нерабочих дней. Жители рассказали, что работодатели выделяют слишком мало времени на отпуск. Это может привести к скорым выгораниям.