К концу недели в Башкирию вернется жара

Стало известно, каким будет последний рабочий день короткой трудовой недели, а также, что ждет жителей Башкирии в мини-каникулы.
По словам синоптиков республиканского гидрометцентра, сегодня, 5 июня, ожидаются кратковременные осадки, в некоторых районах дожди будут обильными, возможны грозы и сильный ветер до 18 м/с. Столбики термометров днем покажут до +18…+23°C.
В праздничную пятницу, 6 июня , в ряде районов пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западного и северного направлений умеренный, порой порывистый. Ночью температура воздуха достигнет +7…+12°C, днем ожидается потепление до +20…+25°C.
В субботу, 7 июня, значительных осадков не прогнозируется, лишь в южных районах возможен слабый дождь. Ветер будет дуть с севера умеренной интенсивности. Ночью температура опустится до +7…+12°C, а днем воздух прогреется до +21…+26°C.
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