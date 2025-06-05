В Иркутской области работы по лесовосстановлению перевыполнили в два раза

Работы по лесовосстановлению в Иркутской области прошли на 26 тысяч гектаров земель. План за весенний сезон перевыполнили в два раза. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, специалисты успели заготовить 6,2 тонны семян лесных растений.
— Иркутская область — один из лидеров среди регионов страны по лесовосстановлению. Лесокультурный сезон в этом году начался довольно активно. Всего планируем провести работы на площади 122,6 тысячи гектаров, — подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
На 8,3 тысячи гектаров высадили новые деревья искусственным и комбинированным методами. Еще на 13,1 тысячах лес восстанавливался естественным путем. На небольшом участке подсаживали деревья там, где это было необходимо. Кроме того, подготовили и обработали почву для будущих посадок.