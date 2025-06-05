В Иркутской области работы по лесовосстановлению перевыполнили в два раза

На 8,3 тысячи гектаров высадили новые деревья искусственным и комбинированным методами. Еще на 13,1 тысячах лес восстанавливался естественным путем. На небольшом участке подсаживали деревья там, где это было необходимо. Кроме того, подготовили и обработали почву для будущих посадок.