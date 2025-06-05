Эксперт Кондратьев рассказал о морском дроне ВСУ «Маричка»

Морской дрон ВСУ «Маричка», который перехватили российские военные, охарактеризовал для aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Это совсем не инновационный украинский дрон, это что-то, произведенное в странах НАТО военными компаниями и, соответственно, замаскированное под украинский дрон для того, чтобы отработать его боевое применение. Все, что касается того, что он уходит под воду и тысячи километров проходит под водой, с точки зрения инженерно-технической мысли, это фейк», — отметил эксперт.
Кондратьев объяснил, что возникает очень важный вопрос о том, как осуществляется навигация и боевое управление, когда этот дрон находится под водой.
«Возникают гипотезы, что эти дроны высаживают в море с гражданских судов, которые могут ходить под флагом других стран. В основном они двигаются в надводном положении, и, соответственно, перед атаками погружаются. Вероятно, остается какое-то перископное оборудование для того, чтобы осуществлять непосредственно наведение», — рассказал эксперт.
Ранее сибиряки рассказали, как люди объединились, чтобы противостоять дронам ВСУ, которые 1 июня, вылетая из фуры, пытались атаковать военную часть в посёлке Средний Усольского района Иркутской области.