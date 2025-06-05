Эксперт Кондратьев рассказал о морском дроне ВСУ «Маричка»

«Это совсем не инновационный украинский дрон, это что-то, произведенное в странах НАТО военными компаниями и, соответственно, замаскированное под украинский дрон для того, чтобы отработать его боевое применение. Все, что касается того, что он уходит под воду и тысячи километров проходит под водой, с точки зрения инженерно-технической мысли, это фейк», — отметил эксперт.