Роспотребнадзор Красноярска помог многодетной семье отсудить 1,1 млн рублей

В январе 2022 года между потребителем и индивидуальным предпринимателем был заключен договор поставки отопительного оборудования для установки в частном доме на общую сумму 774 300 рублей. Денежные средства были переданы в полном объёме, однако оборудование по адресу потребителя поставлено не было. Тогда многодетная мама потребовала от продавца поставку оборудования в претензионном порядке, но её требования были проигнорированы. Таким образом, семья осталась и без оборудования, и без денег.