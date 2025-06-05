Роспотребнадзор Красноярска помог многодетной семье отсудить 1,1 млн рублей

Управление Роспотребнадзора помогло многодетной семье отсудить более 1,1 миллиона рублей за непоставку отопительного оборудования. Об этом сообщил Роспотребнадзор Красноярска.
В январе 2022 года между потребителем и индивидуальным предпринимателем был заключен договор поставки отопительного оборудования для установки в частном доме на общую сумму 774 300 рублей. Денежные средства были переданы в полном объёме, однако оборудование по адресу потребителя поставлено не было. Тогда многодетная мама потребовала от продавца поставку оборудования в претензионном порядке, но её требования были проигнорированы. Таким образом, семья осталась и без оборудования, и без денег.
В защиту прав потребителя Управление Роспотребнадзора обратилось с иском в суд.
В ходе судебного разбирательства ответчик частично возместил потребителю денежные средства в размере 169 901 рубля в счёт возврата оплаченной суммы по договору поставки.
Суд поддержал исковые требования Управления: договор поставки с индивидуальным предпринимателем был расторгнут, а в пользу потребителя взысканы денежные средства, включая остаток суммы предварительной оплаты товара — 604 399 ₽, неустойка — 100 659 ₽, моральный вред — 10 000 ₽ и штраф — 178 764,50 ₽.
Предприниматель не согласился с судебным решением и направил апелляционную жалобу.
Со стороны Управления также была направлена встречная апелляция с просьбой пересчитать штраф, взысканный с предпринимателя в пользу потребителя.
В марте этого года апелляционным определением Красноярского краевого суда апелляционная жалоба индивидуального предпринимателя оставлена без удовлетворения.
Позиция Управления, изложенная в апелляционной жалобе, была принята судом во внимание. В части взыскания с исполнителя в пользу потребителя решение суда изменено: размер штрафа увеличен до 442 479,50 рублей.
Таким образом, общая сумма взыскания составила 1 157 537,50 рублей.
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