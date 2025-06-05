Осадки ожидаются в четверг в большинстве регионов Казахстана

«Циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть территории Казахстана дожди с грозами и градом, на севере РК сильные дожди, а также усиление ветра, на юго-западе, юге страны с пыльной бурей. Лишь на юге страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе РК — туманы», — говорится в сообщении.