Осадки ожидаются в четверг в большинстве регионов Казахстана

«Циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть территории Казахстана дожди с грозами и градом, на севере РК сильные дожди, а также усиление ветра, на юго-западе, юге страны с пыльной бурей. Лишь на юге страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе РК — туманы», — говорится в сообщении.
В Мангыстауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Ұлытау, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, севере, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, Алматинской, на юге Северо-Казахстанской областей, на северо-западе, востоке, юго-западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
«В Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе Мангыстауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Ұлытау, на севере, востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем временами порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +23+25.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +31+33.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем +37+39.
В Акмолинской области дождь. Днем +21+26, ночью +10+15.
В области Улытау ночью на севере и востоке дождь. Днем +28+33, ночью +12+17.
В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке, днем на востоке дождь. Днем +22+27, ночью +13+18.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере, днем на севере и востоке дождь. Днем +22+27, ночью +16+21.
В Атырауской области днем на севере дождь. Днем +29+34, ночью +16+21.
В Мангистауской области днем в центре дождь. Днем +30+35, ночью +16+21.
В Актюбинской области без осадков. Днем +29+34, ночью +9+14.
В Костанайской области утром и днем на западе и севере гроза. Днем +23+28, ночью +11+16.
В Северо-Казахстанской области на юге, востоке и севере дождь. Днем +22+27, ночью +11+15.
В Павлодарской области на западе, севере и юге гроза. Днем +25+30, ночью +17+22.
В области Абай утром и днем на западе, севере и в центре гроза. Днем +28+33, ночью +15+20.
В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке гроза. Днем +29+34, ночью +15+20.
В Кызылординской области без осадков. Днем +36+41, ночью +18+23.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +35+40, ночью +20+25.
В Жамбылской области осадков тоже не ожидается. Днем +35+40, ночью +18+23.
В Алматинской области днем в горах гроза. Днем +31+36, ночью +16+21.
В области Жетысу днем в горах небольшой дождь. Днем +30+35, ночью +12+17.
«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики, в связи с прогнозируемыми дождями, будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.