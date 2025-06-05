Житель Красноярского края выиграл в лотерею 37 млн рублей

По информации источника, счастливчик приобрел лотерейный билет за 500 рублей через мобильное приложение. Для того чтобы получить суперприз в игре «Рапидо Про», необходимо угадать все 9 чисел из комбинации. Красноярец выбрал числа 10, 13, 17, 6, 1, 16, 3, 19 и число 4 во втором поле.