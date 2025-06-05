Самарцам рассказали, в чем польза кваса и как от него не пострадать

Роспотребнадзор поделился рекомендациями с жителями Самары касательно выбора качественного кваса.
Специалисты подчеркнули, что хороший напиток изготавливается исключительно из натуральных ингредиентов: воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей.
Наличие искусственных добавок вроде ароматизаторов, красителей и подсластителей недопустимо.
Важным признаком свежести является образование пены при разливе — это подтверждает правильное содержание углекислого газа.
Покупать квас желательно только в официальных точках продажи. Если же приобретение осуществляется из специализированных бочковых установок, обязательно запрашивайте у продавцов документы, удостоверяющие сроки хранения, безопасность и качественные характеристики продукта.
Квас обладает рядом полезных свойств благодаря своему натуральному составу и процессу естественного брожения:
Напиток содержит витамины B₁, B₂, B₆ и другие микроэлементы, способствующие улучшению обмена веществ, поддержанию нервной системы и повышению иммунитета.
Благодаря наличию молочнокислых бактерий и ферментов, квас способствует нормализации микрофлоры кишечника, улучшает процессы пищеварения и облегчает усвоение пищи.
Содержащиеся в напитке соли калия способствуют укреплению стенок сосудов, улучшают кровообращение и поддерживают работу сердца.
Натуральный сахар и витамины стимулируют выработку серотонина («гормона счастья»), помогают справляться с усталостью и повышают общий тонус организма.
Ферменты и кислоты, образующиеся в процессе брожения, оказывают благотворное влияние на организм, защищая его от патогенной микрофлоры и помогая организму бороться с инфекционными заболеваниями.
Витамины и минералы, содержащиеся в квасе, положительно влияют на состояние кожных покровов, ногтей и волос, укрепляя их структуру и улучшая внешний вид.
Однако важно учитывать, что употребление кваса имеет ограничения. Его не рекомендуется пить людям с повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью, гастритом, аллергическими реакциями на компоненты напитка, а также беременным женщинам.
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