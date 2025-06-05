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Военные уничтожили в зоне СВО расчёт украинских БПЛА и ретрансляторы

После ликвидации отряда операторов ВСУ активность украинских налётов значительно сократилась.

Источник: Аргументы и факты

Операторы дронов подразделения специального назначения российской группировки войск «Запад» уничтожили в зоне спецоперации расчёт украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

Бойцы Вооружённых сил России обнаружили силы противника, которые выдвигались на свою позицию.

«Точными сбросами противник был уничтожен. Военные уточнили, что после огневого воздействия активность вражеских налетов значительно сократилась», — отметило ведомство.

Российские бойцы также вывели из строя ретрансляторы, которые увеличивали дальность действия беспилотников ВСУ.

Напомним, в середине мая стало известно, что на красноармейском направлении в ДНР был уничтожен расчёт операторов украинских БПЛА, состоявший из женщин.