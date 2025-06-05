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Депутат Аксененко сообщил об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) с 1 сентября начнут отражать данные о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования. Это позволит сделать сделки с недвижимостью более безопасными. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) с 1 сентября начнут отражать данные о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования. Это позволит сделать сделки с недвижимостью более безопасными. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, до этого данную информацию можно было получить только со слов продавца и при его желании об этом рассказать.

Это создавало риски для покупателей недвижимости, так как они могли столкнуться с неожиданными «обременениями» после приобретения жилья.

— Например, когда уже после покупки на пороге неожиданно появлялись желающие проживать в указанном жилье экс-супруги, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и прочие родственники, которые имели имущественные притязания к объекту, — цитирует парламентария РИА Новости.

Конфискация жилья возможна в случае строительства здания без разрешения на участке, который для этого не предназначен. В связи с этим органы архитектурного контроля могут потребовать в суде признать объект самостроем и снести его. Об этом 2 июня сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.