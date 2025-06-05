В Херсонской области без света и воды остались 192 населенных пункта

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела подстанции более 120 тысяч человек в семи муниципальных округах региона остались без электроснабжения и водоснабжения. Инцидент произошел вечером, в 23:10 по московскому времени, когда была повреждена подстанция мощностью 150 кВ «Новотроицкое».