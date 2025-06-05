В Херсонской области без света и воды остались 192 населенных пункта

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела подстанции более 120 тысяч человек в семи муниципальных округах региона остались без электроснабжения и водоснабжения. Инцидент произошел вечером, в 23:10 по московскому времени, когда была повреждена подстанция мощностью 150 кВ «Новотроицкое».
По его словам, в результате атаки пострадали 192 населенных пункта, расположенных в семи муниципальных округах. Особенно сильные повреждения зафиксированы в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского районов, а также частично — Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского округов.
Несмотря на масштаб повреждений, все социальные объекты подключены к резервным источникам питания. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем и предпринимаются все необходимые меры для восстановления электроснабжения и водоснабжения населения.
Ранее Сальдо сообщил, что более 67 тысяч жителей региона и 29 важных социальных объектов остались без электроснабжения из-за удара по подстанции.