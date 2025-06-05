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Красноярский краеведческий музей вошел в число самых посещаемых музеев России

Красноярск снова в топеПо данным газеты The Art Newspaper Russia, Красноярский краеведческий музей, один из старейших и крупнейших музеев страны, занял 39-е место в топ-50 по посещаемости.

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Красноярск снова в топе.

По данным газеты The Art Newspaper Russia, Красноярский краеведческий музей, один из старейших и крупнейших музеев страны, занял 39-е место в топ-50 по посещаемости. В прошлом году музей привлек рекордные 598 911 посетителей, что стало наивысшим показателем за 136-летнюю историю учреждения.

Стоит отметить, что Красноярский краеведческий музей является единственным представителем краеведческих музеев в этом списке и первым музеем, расположенным за Уралом.

Ранее рассказывали, что трем красноярцам присвоено звание почетного гражданина.