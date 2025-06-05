Россиян ждёт трёхдневная рабочая неделя с 9 июня

День России, который отмечается в стране ежегодно 12 июня, был установлен ещё в 1992 году и стал государственным праздником в 1994-м. С тех пор этот день стал символом национального единства и гордости за страну. В 2002 году праздник получил своё привычное название после вступления в силу Трудового кодекса РФ.