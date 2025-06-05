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Россиян ждёт трёхдневная рабочая неделя с 9 июня

Следующая неделя для россиян вновь будет короткой — всего три рабочих дня. Всё благодаря празднованию Дня России 12 июня. Об этом сообщила РИА «Новости» эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Источник: Life.ru

В июне 2025 года россиян, работающих по стандартной пятидневке, ожидают длинные четырёхдневные выходные — с 12 по 15 июня.

День России, который отмечается в стране ежегодно 12 июня, был установлен ещё в 1992 году и стал государственным праздником в 1994-м. С тех пор этот день стал символом национального единства и гордости за страну. В 2002 году праздник получил своё привычное название после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее идти в отпуск в этом году. Предстоящие летние месяцы не самый лучший вариант для отдыха, поскольку в июле и августе цены на все сопутствующие услуги и товары — от билетов и жилья до развлечений — традиционно выше.