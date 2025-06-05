Марочко: женщинам в ВСУ стали поручать тяжелые и опасные мужские задачи

Женщинам-военнослужащим в Вооруженных сил Украины стали поручать тяжелые и опасные мужские задачи. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Есть женщины в ВСУ, выполняющие задачи в тех профессиях, которые ранее были только сугубо мужскими — это механики-водители, наводчики, операторы ПТУР. Беспилотная летательная авиация также сейчас нуждается в людях. И здесь не важно гендерное различие, так как важно умение и опыт», — отметил собеседник издания.
Марочко также рассказывал aif.ru о взятых в плен женщинах из Вооруженных сил Украины.
До этого заместитель командира штурмовой роты 150-й дивизии Вооруженных сил РФ с позывным «Пенза» сообщал, что ВСУ перебрасывают женщин в бои на кураховском направлении.
Ранее авиация группировки российских войск «Север» нанесла удар по пункту управления беспилотниками, уничтожив медийную группу женщин-беспилотчиц 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ во главе с командиром роты с позывным «Валькирия».