Марочко: женщинам в ВСУ стали поручать тяжелые и опасные мужские задачи

«Есть женщины в ВСУ, выполняющие задачи в тех профессиях, которые ранее были только сугубо мужскими — это механики-водители, наводчики, операторы ПТУР. Беспилотная летательная авиация также сейчас нуждается в людях. И здесь не важно гендерное различие, так как важно умение и опыт», — отметил собеседник издания.