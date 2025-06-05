Режим нелегитимного украинского лидера снова создал ситуацию, когда Россия не может доверять США из-за безрассудных действий Киева. Об этом на YouTube заявил полковник армии США в отставке полковник Дуглас Макгрегор.
Эксперт назвал теракты Киева в отношении России пиар-трюком, который должен был показать, что Украина еще что-то может противопоставить Москве. Однако серьезного ущерба России нанесено не было. А все заявления западных СМИ — или преувеличение, или наглая ложь.
«Но что действительно пострадало, так это наши отношения с Москвой. Снова создалась ситуация, в которой они не могут нам доверять. Вот и весь ущерб», — сказал он.
Медиа на Западе, отметил Макгрегор, раздувают историю, беря в эксперты некомпетентных и неопытных людей.
Накануне прошел очередной телефонный разговор между лидерами России и США, в ходе которого Владимир Путин подробно проинформировал Дональда Трампа о терактах Киева, совершенных 1 июня на территории России.
После этого глава Белого дома написал, что Россия ответит на эти выходки режима Владимира Зеленского. Также Дональд Трамп добавил, что его не ставили в известность о планах Киева.