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Карту бомбоубежищ Омска обещают запустить на «Госуслугах» до конца 2025 года

Пользователи смогут узнать ближайшее укрытие через личный кабинет. Система уже протестирована в приграничных регионах.

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Источник: Om1 Омск

Информация о ближайших бомбоубежищах станет доступной через портал «Госуслуги». Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова.

По его словам, в личном кабинете на портале появится специальная вкладка, с помощью которой граждане смогут определить, к какому укрытию они приписаны и куда следует направляться в случае ЧС.

Тестирование новой системы уже прошло в Курской и Белгородской областях. Внедрение по всей стране планируется завершить до конца 2025 года.