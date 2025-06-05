Карту бомбоубежищ Омска обещают запустить на «Госуслугах» до конца 2025 года

Информация о ближайших бомбоубежищах станет доступной через портал «Госуслуги». Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова.
По его словам, в личном кабинете на портале появится специальная вкладка, с помощью которой граждане смогут определить, к какому укрытию они приписаны и куда следует направляться в случае ЧС.
Тестирование новой системы уже прошло в Курской и Белгородской областях. Внедрение по всей стране планируется завершить до конца 2025 года.