В День города Перми для зрителей праздничного шоу пустят ночную электричку

Ночная электричка будет запущена в День города для зрителей праздничного шоу в Перми, сообщает официальный новостной канал Свердловской железной дороги (СвЖД).
Речь идёт об электропоезде из восьми вагонов, который 12 июня будет курсировать по кольцевому маршруту между левым и правым берегами Камы. На нём пермяки и гости города смогут доехать до дома после завершения праздника.
«Пригородный поезд № 6060/6059 отправится со станции Пермь-II в 23:50. Он пройдёт через Пермь-I, станции “Славянова”, “Мотовилиха”, “Язовая”, “Юбилейная”, “Балмошная”, “Кислотный”, “Молодёжная”, “КамГЭС”, “Левшино”, “Кабельная”, “Комплекс ППИ”, “Пермь — Сортировочная” и вновь вернётся на Пермь-II», — рассказали в пресс-службе СвЖД.
Кроме того, в выходные и праздничные дни с 12 по 15 июня для горожан назначили дополнительные рейсы электричек из Перми на такие территории, как Кишерть, Верещагино, Яйву, Менделеево и другие.
«Уточнить расписание и оформить билеты можно в специальном приложении “РЖД Пассажирам”, а также в пригородных кассах», — напоминают в СвЖД.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что проект начала реконструкции вокзала Пермь II отправили на экспертизу. О мероприятиях, которые будут проходить в Перми в День города, можно почитать здесь.