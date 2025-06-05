Украинские военные заставляли мирных жителей приносить им оружие из подбитой военной техники к себе в «укрытие», заявил беженец из Курахово в беседе с агентством РИА Новости.
Он уточил, что боевики Вооружённых сил Украины не хотели попадать под огонь.
Беженец добавил, что они угрожали населению расстрелом.
«Рядом с нашим домом они приезжали на Hummer с миномётом. Не успели быстро отстреляться, Hummer в итоге подбили. Проходил мужчина, он уже пожилой был, ему за 80 было. Военнослужащие украинские его окликнули. Попросили его заглянуть в машину, чтобы он им ружье достал. “Если не сделаешь, мы тебя пристрелим”. Попросили достать с этого Hummer ружьё против дронов. А сами они не выходили на улицу», — сказал он.
Напомним, Минобороны РФ заявили об освобождении Курахова в Донецкой народной республике в январе текущего года.
Ранее пленный Назар Стецешин заявил, что инструктор Вооружённых сил Украины сломал солдату ключицу. Это произошло после того, как военнослужащий, у которого болела рука, не смог поднять автомат.