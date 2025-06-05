Солдаты ВСУ в Курахове заставляли жителей приносить им оружие

«Рядом с нашим домом они приезжали на Hummer с миномётом. Не успели быстро отстреляться, Hummer в итоге подбили. Проходил мужчина, он уже пожилой был, ему за 80 было. Военнослужащие украинские его окликнули. Попросили его заглянуть в машину, чтобы он им ружье достал. “Если не сделаешь, мы тебя пристрелим”. Попросили достать с этого Hummer ружьё против дронов. А сами они не выходили на улицу», — сказал он.