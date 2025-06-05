Два красноярских университета вошли в ТОП-100 вузов России

Агентство RAEX представило ежегодный рейтинг лучших университетов России, в который вошли 100 образовательных учреждений из 30 регионов страны.
Красноярский край представлен двумя вузами. Сибирский федеральный университет занял 22-е место, повысив свою позицию на одну строчку по сравнению с прошлым годом. В категории востребованности выпускников он оказался на 16-м месте, по условиям для качественного образования — на 26-м, а по уровню научно-исследовательской деятельности — на 18-м.
Также в ТОП-100 попал Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, который занял 98-е место, потеряв 10 позиций за год. Эксперты оценили его условия для получения качественного образования на 75-е место, а востребованность выпускников составила 132-е место, уровень научно-исследовательской деятельности — 136-е.
Лидером рейтинга уже 13 лет подряд остается Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вторую позицию занимает Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, сохранивший свои позиции с прошлого года. Третье место принадлежит Московскому физико-техническому институту, далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Среди лучших нестоличных вузов выделяются Уральский федеральный университет (11-е место) и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (12-е место).
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