Два красноярских университета вошли в ТОП-100 вузов России

Красноярский край представлен двумя вузами. Сибирский федеральный университет занял 22-е место, повысив свою позицию на одну строчку по сравнению с прошлым годом. В категории востребованности выпускников он оказался на 16-м месте, по условиям для качественного образования — на 26-м, а по уровню научно-исследовательской деятельности — на 18-м.