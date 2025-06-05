Первые арбузы собирают в Туркестанской области

Мы готовы к отправке первого урожая арбузов. Арбузы в этом году выросли очень хорошие, впитали много влаги. Сама вода хорошего качества, пришла в большом количестве.
Его коллега Телтай Тургынбек отметил работу местных водохозяйственников, добавив, что арбузы и овощи нехватки воды не испытали в этом году.
Воду «Казводхоз» подавал вовремя, где надо — копали, где надо — чистили, помогали людям.
С начала поливного сезона филиалы «Казводхоза» в южных областях страны подали аграриям более 2,5 млрд кубометров воды.
В Туркестанской области водозабор составил 1,3 млрд кубометров, полито 276 тысяч гектаров земель.
На полив 84,3 тысячи гектаров га посевных площадей Жетысайского района было направлено 304 млн кубометров воды.
Из них на полив 13 384 га бахчевых и овощных участков — 97,5 млн кубометров.
В ведомстве добавили что благодаря погоде и ранней подаче поливной воды аграрии Туркестанской области в середине апреля собрали первый урожай капусты. В последней декаде мая — первый урожай дыни.