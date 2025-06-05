Большинство хозяев пухлых собак не считает их вес проблемой, показал опрос

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Порядка 26% владельцев кошек или собак в России признают, что у их питомца есть избыточный вес или ожирение, но большинство из них не считает это серьезной проблемой, говорится в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и НКО «Национальная ветеринарная палата», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании приняло участие порядка 1,8 тысячи россиян-владельцев кошек и/или собак.
«Каждый четвертый (26%) владелец кошки или собаки в России признает, что у его питомца есть избыточный вес или ожирение. При этом большинство не воспринимают эту проблему как серьезную: 81% владельцев не включают ожирение в топ наиболее опасных проблем со здоровьем домашних животных. Наиболее тревожными состояниями они считают проблемы с пищеварением (32%), заболевания сердечно-сосудистой системы (32%) и мочевыводящих путей (25%)», — говорится в исследовании.
Среди опрошенных, которые считают, что у животного есть ожирение, две трети (68%) оценивают его состояние как хорошее или отличное. При этом четыре из десяти владельцев полагают, что хорошего питомца «должно быть много» (37%). Кроме того, владельцы кошек и собак переоценивают способность питомцев самостоятельно регулировать питание. Особенно эта позиция распространена среди владельцев кошек: около половины из них (48%) считают, что их питомцы сами знают меру в еде.
Эксперты называют тревожной тенденцией, что животные с лишним весом вызывают у людей умиление и симпатию.
«Более половины тех, у кого есть домашние животные (58%), считают пухлых кошек и собак умилительными. Соцсети также влияют на этот стереотип: “милые” образы упитанных питомцев быстро становятся вирусными и любимыми у пользователей. Владельцы, склонные к стереотипным представлениям о пухлых животных, чаще угощают своих питомцев лакомствами. Примерно каждый пятый, кто считает питомцев с лишним весом милыми, дают им лакомства три раза в день и чаще», — сообщили аналитики.
Перекармливание животных часто становится формой выражения заботы и эмоциональной привязанности, отмечают эксперты. Особенно это характерно для тех, кто признался, что испытывает чувство одиночества: каждый третий (33%) одинокий владелец угощает питомца лакомствами дважды в день и чаще, тогда как среди тех, кто не ощущает одиночества, таких — только 22%.
«Стереотипное восприятие полноты у питомцев как милой черты — опасная ошибка. Это приводит к перееданию, нарушению пищевых привычек и, в конечном итоге, к серьезным заболеваниям — от нарушений работы сердца до эндокринных заболеваний. Ожирение у животных — это не безобидная особенность внешности, а фактор, существенно повышающий риски для их здоровья и значительно сокращающий продолжительность жизни. Важно следить за уровнем физической активности, а также выбирать рацион, который соответствует потребностям питомца», — сказала ветеринарный врач Екатерина Нигова, слова которой привели в сообщении.