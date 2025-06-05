Большинство хозяев пухлых собак не считает их вес проблемой, показал опрос

Среди опрошенных, которые считают, что у животного есть ожирение, две трети (68%) оценивают его состояние как хорошее или отличное. При этом четыре из десяти владельцев полагают, что хорошего питомца «должно быть много» (37%). Кроме того, владельцы кошек и собак переоценивают способность питомцев самостоятельно регулировать питание. Особенно эта позиция распространена среди владельцев кошек: около половины из них (48%) считают, что их питомцы сами знают меру в еде.