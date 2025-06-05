Поиски жителя Башкирии, который пропал еще в прошлом году, завершились трагедией

Мужчина пропал осенью прошлого года — 7 ноября. Он ушел из дома в садоводческом некоммерческом обществе «Липки-7» в Иглинском районе и долго не возвращался обратно. К сожалению, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.