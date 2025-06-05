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Поиски жителя Башкирии, который пропал еще в прошлом году, завершились трагедией

Пропавшего 7 месяцев назад жителя Башкирии обнаружили мертвым.

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Источник: Комсомольская правда

Пропавшего 53-летнего жителя Башкирии обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Мужчина пропал осенью прошлого года — 7 ноября. Он ушел из дома в садоводческом некоммерческом обществе «Липки-7» в Иглинском районе и долго не возвращался обратно. К сожалению, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.

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