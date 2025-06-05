В Чехии представлена новая версия РСЗО RM-70 Vampire

Обновленная версия реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire («Вампир») представлена на выставке IDET 2025 в Чехии, передает Army Recognition.
Сообщается, что на установке шасси Tatra T-815−7 с колесной формулой 8×8 расположен блок из 40 направляющих для снарядов калибра 122 мм. У модернизированной РСЗО бронированная кабина и цифровая система управления огнем. Также она оснащена автоматизированной системой перезарядки.
В публикации отмечается, что стоимость нового Vampire публично не разглашается, но его экономическая эффективность и передовые возможности делают ее привлекательным вариантом для стран, которые стремятся модернизировать артиллерийские силы без увеличения расходов.
Базовая версия RM-70 начала выпускаться в Чехословакии в 1972 году.
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