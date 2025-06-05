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В Чехии представлена новая версия РСЗО RM-70 Vampire

На выставке IDET 2025 в Чехии показали новую версию РСЗО RM-70 Vampire.

Источник: Аргументы и факты

Обновленная версия реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire («Вампир») представлена на выставке IDET 2025 в Чехии, передает Army Recognition.

Сообщается, что на установке шасси Tatra T-815−7 с колесной формулой 8×8 расположен блок из 40 направляющих для снарядов калибра 122 мм. У модернизированной РСЗО бронированная кабина и цифровая система управления огнем. Также она оснащена автоматизированной системой перезарядки.

В публикации отмечается, что стоимость нового Vampire публично не разглашается, но его экономическая эффективность и передовые возможности делают ее привлекательным вариантом для стран, которые стремятся модернизировать артиллерийские силы без увеличения расходов.

Базовая версия RM-70 начала выпускаться в Чехословакии в 1972 году.

Ранее издание Rolling Stone писало, что санкции США и Евросоюза не помешали России заниматься успешной разработкой и производством новейшего оружия, в частности FPV-дронами.