Врач О. Уланкина сообщила самарцам, что лучше брать с собой в аптечке на дачу

Летом многие любят проводить время на природе, путешествовать или ездить на дачу. Однако там легко столкнуться с неприятностями: ушибы, солнечный ожог, насекомые или проблемы со здоровьем.
Врач Ольга Уланкина рассказала, какие средства полезно держать в домашней и походной аптечках.
Возьмите с собой: стерильную марлю и бинты, пластырь разной формы, антисептик типа йода или хлоргексидина, перекись водорода.
Не помешает прихватить обезболивающую мазь или гель, лекарство от температуры, препарат от аллергии, крем от ожогов (например, пантенол), спрей от насекомых, средства от боли в животе.
И ещё пригодятся термометр, одноразовые перчатки и пинцет для вытаскивания клещей.
В автомобильной аптечке нужны: медицинская маска и перчатки, чистые бинты и салфетки, обычные и бактерицидные пластыри, приспособление для искусственного дыхания, резиновый жгут для остановки крови, термоодеяло, маленькие ножнички, средство от ожога и головной боли, нашатырный спирт, инструкция по оказанию первой помощи.
Туристическая аптечка должна быть небольшой, но важной: бинт и пластырь, антисептический раствор, обезболивающая таблетка, защитный крем от солнца и укусов насекомых, маленький пинцет, необходимые вам лекарства по рецепту врача. Об этом рассказала «Самара Онлайн 24».
Чтобы аптечка была эффективной, её надо периодически проверять, менять просроченные лекарства и хранить в сухом, прохладном месте, защищённом от света.
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