В Пермском крае перед праздничными днями усилили меры защиты от атак БПЛА

Мэр Березников Прикамья Алексей Казаченко рассказал об усилении мер защиты от атак дронов перед праздничными днями в своём телеграм-канале.
«Участились атаки беспилотников на различные территории России. Вместе с силовиками и службами безопасности предприятий постоянно мониторим оперативную обстановку. Личный состав оснащён противодронными ружьями и приборами для обнаружения беспилотников», — сообщил он.
Алексей Казаченко пояснил, что на массовые мероприятия будут выставлять радиолокационные системы.
«Опробовали установку в День Победы. Воздушное пространство в месте, где проходил торжественный митинг и шествие Бессмертного полка, было полностью под контролем», — добавил он.
Напомним, в Пермском крае введён запрет на полёты беспилотников.