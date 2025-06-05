Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае перед праздничными днями усилили меры защиты от атак БПЛА

Об этом рассказал Алексей Казаченко.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Freepik

Мэр Березников Прикамья Алексей Казаченко рассказал об усилении мер защиты от атак дронов перед праздничными днями в своём телеграм-канале.

«Участились атаки беспилотников на различные территории России. Вместе с силовиками и службами безопасности предприятий постоянно мониторим оперативную обстановку. Личный состав оснащён противодронными ружьями и приборами для обнаружения беспилотников», — сообщил он.

Алексей Казаченко пояснил, что на массовые мероприятия будут выставлять радиолокационные системы.

«Опробовали установку в День Победы. Воздушное пространство в месте, где проходил торжественный митинг и шествие Бессмертного полка, было полностью под контролем», — добавил он.

Напомним, в Пермском крае введён запрет на полёты беспилотников.