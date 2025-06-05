На Таймыре оленеводы начали применять дроны для управления стадом

Беспилотные летательные аппараты становятся помощниками в пастбищном хозяйстве на севере Красноярского края. Об этом сообщили в агентстве по развитию северных территорий и малочисленных народов региона.
Дроны позволяют эффективно отслеживать перемещение оленей, осуществлять подсчет поголовья и собирать животных во время перегонов. Ранее такие технологии были недоступны из-за финансовых ограничений, но благодаря поддержке краевых властей одно из оленеводческих хозяйств смогло приобрести необходимое оборудование.
Кроме квадрокоптеров, в хозяйство были закуплены сетки для коралей, брезент, ветеринарные наборы, материалы для упряжи и кормовые добавки. Часть средств также была направлена на обновление кормовой базы.
В оленеводческом хозяйстве трудятся более 160 человек, а общее поголовье оленей превышает 40 тысяч. Продукция поставляется как населению, так и предприятиям, а также используется для переработки.
В краевом агентстве подчеркнули, что развитие оленеводства имеет не только экономическое, но и культурное значение. Поддержка данной отрасли способствует сохранению традиционного образа жизни, созданию рабочих мест и повышению устойчивости арктических регионов. В целом по Красноярскому краю численность домашних северных оленей превысила 129 тысяч голов.