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Большинство россиян следит за грамотностью речи: о реакции граждан на смену ударения в слове «звонит»

Более трети россиян против смены ударения в слове «звонит».

Источник: Комсомольская правда

Соблюдение норм русского языка — важный аспект жизни россиян. Почти все жители страны считают правильным следить за грамотностью речи. Это доказывают данные опроса ВЦИОМ, транслирует РБК.

Так, 97% респондентов считают нужным соблюдение норм русского языка. Кроме того, исследователи задали вопрос о возможном изменении ударения в слове «звонит». Порядка трети опрошенных заявили, что отнесутся к этому решению негативно. Так, за этот вариант проголосовало 36%.

При этом 16% считают, что смена ударения на первый слог станет положительным результатом. Большинство опрошенных всё же нейтрально оценят решение, если его примут, гласят данные ВЦИОМ.

В ФНПР, тем временем, предложили ввести уроки трудовой грамотности для школьников. Представители считают, что это важно для профориентации учеников.