Большинство россиян следит за грамотностью речи: о реакции граждан на смену ударения в слове «звонит»

Соблюдение норм русского языка — важный аспект жизни россиян. Почти все жители страны считают правильным следить за грамотностью речи. Это доказывают данные опроса ВЦИОМ, транслирует РБК.
Так, 97% респондентов считают нужным соблюдение норм русского языка. Кроме того, исследователи задали вопрос о возможном изменении ударения в слове «звонит». Порядка трети опрошенных заявили, что отнесутся к этому решению негативно. Так, за этот вариант проголосовало 36%.
При этом 16% считают, что смена ударения на первый слог станет положительным результатом. Большинство опрошенных всё же нейтрально оценят решение, если его примут, гласят данные ВЦИОМ.
В ФНПР, тем временем, предложили ввести уроки трудовой грамотности для школьников. Представители считают, что это важно для профориентации учеников.