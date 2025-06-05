Большинство россиян следит за грамотностью речи: о реакции граждан на смену ударения в слове «звонит»

Так, 97% респондентов считают нужным соблюдение норм русского языка. Кроме того, исследователи задали вопрос о возможном изменении ударения в слове «звонит». Порядка трети опрошенных заявили, что отнесутся к этому решению негативно. Так, за этот вариант проголосовало 36%.