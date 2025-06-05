Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко допустил, что вирус Коксаки могут завезти в Россию

Онищенко: Вирус Коксаки может попасть в Россию с импортными овощами и фруктами.

Источник: Комсомольская правда

Академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о возможном завозе опасного вируса Коксаки в Россию вместе с импортными фруктами и овощами. Как сообщает ТАСС, эпидемиолог отметил, что эта инфекция представляет особую опасность для детей до 10 лет и может вызывать серьезные осложнения.

Онищенко напомнил, что исторически вирус Коксаки вызывал вспышки заболеваний с летальными исходами — в 1927 году в Китае и позднее в Малайзии. По его словам, риски заражения вирусом есть в любой стране.

«Риски подхватить его есть везде. Сейчас продукты, овощи будут завозиться, мы же будем не только на свои надеяться. Вот с ними может приехать Коксаки», — уточнил он.

Эксперт пояснил, что вирус Коксаки типа А поражает кожные покровы и слизистые оболочки, вызывая геморрагический конъюнктивит. Более опасный тип В может давать осложнения на жизненно важные органы — сердце, печень и поджелудочную железу.

В качестве основных профилактических мер Онищенко рекомендовал строго соблюдать правила гигиены, поскольку вирус передается преимущественно через грязные руки. Особое внимание следует уделять тщательному мытью фруктов и овощей перед употреблением.

Накануне в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых обращений туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки в Турции.