Онищенко допустил, что вирус Коксаки могут завезти в Россию

Академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о возможном завозе опасного вируса Коксаки в Россию вместе с импортными фруктами и овощами. Как сообщает ТАСС, эпидемиолог отметил, что эта инфекция представляет особую опасность для детей до 10 лет и может вызывать серьезные осложнения.
Онищенко напомнил, что исторически вирус Коксаки вызывал вспышки заболеваний с летальными исходами — в 1927 году в Китае и позднее в Малайзии. По его словам, риски заражения вирусом есть в любой стране.
«Риски подхватить его есть везде. Сейчас продукты, овощи будут завозиться, мы же будем не только на свои надеяться. Вот с ними может приехать Коксаки», — уточнил он.
Эксперт пояснил, что вирус Коксаки типа А поражает кожные покровы и слизистые оболочки, вызывая геморрагический конъюнктивит. Более опасный тип В может давать осложнения на жизненно важные органы — сердце, печень и поджелудочную железу.
В качестве основных профилактических мер Онищенко рекомендовал строго соблюдать правила гигиены, поскольку вирус передается преимущественно через грязные руки. Особое внимание следует уделять тщательному мытью фруктов и овощей перед употреблением.
Накануне в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых обращений туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки в Турции.