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Ивлев: Взрыв у Крымского моста произошел во время проезда детей в «Артек»

По словам парламентария, агрессия раскрыла фашистскую сущность киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв у Крымского моста раскрывает фашистскую сущность киевского режима, отметил в разговоре с aif.ru депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев.

«Крымский мост — это лакомая цель для них. Взрыв в тот момент, когда там идет транспорт с детьми в “Артек”, это самый настоящий фашизм», — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что агрессия противника не останется без ответа.

«На любое воздействие, на любую попытку атаковать Крымский мост, будет всегда дан ответ», — сказал он.

По мнению депутата, ответом могут стать удары по центрам принятия решений или по инфраструктуре Украины.

Ранее Ивлев, который сейчас находится на полуострове, рассказал об обстановке в Крыму.