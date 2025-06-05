В Новосибирске рабочий на суде простил коллег, из-за которых он получил травму

Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении двух сотрудников местного металлургического завода, из-за которых рабочий получил травму. Пострадавший — электрогазосварщик — сам попросил прекратить дело в связи с примирением с фигурантами. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Инцидент произошел 26 июня 2024 года. Тогда электрогазосварщик получил наряд-допуск на выполнение работ, подготовленный одним из фигурантов — мастером по ремонту оборудования. Как выяснилось, последний допустил начало работы мостового крана, у которого была неисправна тормозная система. Управляла оборудованием вторая фигурантка.
Во время погрузочно-разгрузочных работ отключилось электричество, поэтому кран с неисправными тормозами по инерции поехал по тому же рельсовому пути, на котором находился ремонтируемый потерпевшим мостовой кран. В результате электрогазосварщик получил тяжелую травму ноги.
— В ходе судебного разбирательства потерпевший подал суду заявление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых в связи с примирением, указав в обоснование, что причиненный ему вред заглажен в полном объеме, — добавили в пресс-службе.
В связи с примирением сторон уголовное дело в отношении фигурантов было прекращено.