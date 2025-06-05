В Новосибирске рабочий на суде простил коллег, из-за которых он получил травму

Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении двух сотрудников местного металлургического завода, из-за которых рабочий получил травму. Пострадавший — электрогазосварщик — сам попросил прекратить дело в связи с примирением с фигурантами. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.