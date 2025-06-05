В ростовском хуторе обломки беспилотника повредили два здания

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на объекты на территории Ростовской области в ночь на четверг 5 июня. Об этом информировал врио главы региона Юрий Слюсарь.
Чиновник рассказал о последствиях атаки дронов на хутор Сулин. По его словам, в одном из домов обломки частично разрушили кровлю, а в другом — разбили окна, оборвали электропроводку, разрушили сарай и разбили автомобиль.
Всего на хуторе Сулин из-за обломков БПЛА повреждено семь автомобилей и нарушена трансляция телевизионного сигнала, добавил Слюсарь.
При этом люди не пострадали, уточнил он.
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