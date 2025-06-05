В. Федорищев: в «Школе героев» Самарской области очередное пополнение

Губернатор Самарской области накануне объявил о старте второго потока программы «Школа героев», предназначенной специально для участников специальной военной операции, желающих освоить новую сферу в гражданской жизни.
На встрече вечером 4 июня глава региона пообщался лично с будущими слушателями курса. Среди них оказались сорок пять человек, прошедших проверку временем и доказавших свою преданность Родине.
Эти герои получат уникальный шанс начать карьеру в сфере госуправления и местного самоуправления, став частью нового этапа своей профессиональной биографии.
Каждый участник проекта получит персонального наставника, который станет проводником и помощником на пути освоения новой профессии.
Губернатор особо подчеркнул личную вовлеченность в процесс поддержки выпускников школы, добавив, что перед ними открывается серьёзный этап перехода к мирной деятельности, который регион готов обеспечить необходимой поддержкой и ресурсами.
Программа создана как региональный проект, основанный на инициативе президента страны «Время героев».
Таким образом, организаторы намерены продолжить успешную практику подготовки квалифицированных кадров для государственных и муниципальных служб в Самарской области.
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