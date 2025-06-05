В омский «Авангард» может перейти защитник «Динамо» Менелл

При этом контракт с «Динамо» у Менелла истекает только 31 мая 2026 года. В прошедшем сезоне уроженец Америки набрал 22 (4+18) очка в 44 матчах регулярного чемпионата. Также на его счету 2 балла (0+2) в 7 встречах плей-офф. Однако легионером Бреннан Менелл не считается — у хоккеиста есть российский паспорт, что позволило ему выступать за сборную России. До «Динамо» он играл в НХЛ и АХЛ.