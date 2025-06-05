Сальдо: В Херсонской области без света и воды остались 192 населенных пункта

Более 120 тысяч жителей в семи муниципальных округах Херсонской области остались без света и воды в результате обстрела подстанции. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
— В 23:10 по московскому времени в результате обстрела была обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое». Без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах — более 120 тысяч граждан, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, серьезные повреждения зафиксированы в электросетях Ивановского, Великолепетихского, Генического, Новотроицкого, а также частично Нижнесерогозского, Горностаевского и Верхнерогачинского округов. Социальные объекты подключили к аварийным источникам питания. Обстановка под контролем, добавил глава региона.
Электричество снова поступает в дома жителей Запорожской и Херсонской областей после отключения из-за массированной атаки дронов Вооруженных сил Украины. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.
После массированной атаки беспилотников около 600 тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения. По словам главы региона Евгения Балицкого, отключение затронуло 457 населенных пунктов.