В Китае объявили награду за данные о хакерах по делу о кибератаках

Правоохранительные органы Китая объявили о награде за сведения, касающиеся 20 человек, связанных с организацией, которая, по подозрению, осуществляла кибератаки в материковом Китае. Об этом сообщает газета China Daily, которая отмечает, что управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу разместило соответствующее уведомление.