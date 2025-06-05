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В Китае объявили награду за данные о хакерах по делу о кибератаках

За информацию, которая поможет задержать хакеров, предусмотрена награда в размере 10 тысяч юаней.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы Китая объявили о награде за сведения, касающиеся 20 человек, связанных с организацией, которая, по подозрению, осуществляла кибератаки в материковом Китае. Об этом сообщает газета China Daily, которая отмечает, что управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу разместило соответствующее уведомление.

По словам представителей правоохранительных органов, данное решение принято в ответ на серию незаконных киберпреступлений, совершенных хакерской группировкой, связанной с администрацией Демократической-прогрессивной партии Тайваня. Эти атаки нанесли ущерб информационной безопасности материкового Китая.

За предоставление информации, которая поможет задержать разыскиваемых лиц, предусмотрена награда в размере 10 тысяч юаней (примерно 1388 долларов) за каждого подозреваемого. Власти надеются таким образом привлечь граждан к участию в расследовании.

Ранее сообщалось, что британские военные планируют потратить более 1 млрд фунтов стерлингов ($1,35 млрд) для того, чтобы организовать кибератаки на ресурсы России и Китая.