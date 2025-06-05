Фестиваль «Челябинская область — большая семья» пройдёт в 45 городах региона

Впервые региональный фестиваль «Челябинская область — большая семья» состоялся в прошлом году по поручению губернатора Алексея Текслера. И обратная связь от жителей региона показала — важно сделать мероприятие традиционным.
Фестиваль такого формата — уникальный, нигде в стране такого нет, — подчеркнул Алексей Текслер. — Благодаря ему фактически каждое министерство приближается к людям. В этом году, уверен, всё пройдёт ещё лучше, больше охватим людей, больше решим проблем людей. Самое главное — это общение с людьми, обучение людей, плюс, медицинские услуги: можно пройти диагностику, получить консультацию, сделать экспресс-анализ. Социальный блок в полный объёме будет представлен, а также будет работать приёмная губернатора. Поэтому важно провести всё на хорошем уровне.
Первым городом проведения фестиваля в этом году стала Аша, как одна из самых отдалённых.
И всего до 6 сентября мы проедем 45 населённых пунктов в 43 муниципальных образованиях, — рассказала в Аше общественный деятель Челябинской области Ирина Текслер. — И это очень важно, потому что мы хотим быть ближе друг к другу. Мы хотим быть большой семьёй. Целых три месяца наши министерства и управления будут находиться в командировках для того, чтобы узнать, чем живёт наш родной регион и помочь местным жителям.
Каждый раз на площадке будут работать министерство здравоохранения, министерство образования и науки, министерство социальных отношений, министерство культуры, министерство по физической культуре и спорту, министерство молодёжи, главное управление по труду и занятости населения, управление по работе с обращениями граждан правительства области, министерство жилищно-коммунального хозяйства, главное управление юстиции, министерство сельского хозяйства, министерство экологии. Каждое ведомство представит образовательные, культурные и спортивные программы. Некоторые из территорий посетит мобильный туристическо-информационный центр. Также будет организована ярмарка локальных производителей.
Неслучайно фестиваль начался именно здесь — Аша всегда по праву считалась воротами в наш регион, — отметила заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова. — По инициативе губернатора сюда привезли представителей всех ведомств, которые есть у нас в регионе. И это очень важно, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что не всегда можно доехать до областного центра. Дорога непростая, далёкая. И очень важно иногда задать этот вопрос напрямую.
Глава Ашинского района Вадим Сергеев подчеркнул, что местные жители рады и горды, что в этом году честь первыми принять эстафету этого замечательного, объединяющего праздника выпала именно Ашинскому району.
Фестиваль стартует здесь, на нашей земле, и в течение недели охватит сразу три наших города: Ашу, Миньяр и Сим, — отметил Вадим Сергеев, поблагодарив губернатора за инициативу проведения этого фестиваля, за поддержку и за возможность показать гостеприимство и самобытность горнозаводского края в рамках большой областной семьи.
В этом году фестиваль посвящён Году защитника Отечества, поэтому акцент будет сделан на оказании помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, чествовании защитников нашей страны и популяризации добровольчества в целом. В фестивале примет участие Фонд защитников Отечества.
Проходить он будет по единому маршруту с 4 июня по 6 сентября. График давно составлен и утверждён. Для удобства населения все события будут стартовать на центральных площадях населённых пунктов в 12:00 и завершаться — в 20:00. Подробнее ознакомиться с маршрутом и программой фестиваля можно на сайте семья74.рф.
Каждую остановку фестиваля будут посещать руководители и заместители профильных министерств, обеспечивая максимальную доступность предоставляемых услуг и высокий уровень взаимодействия с жителями региона.
Частью масштабного фестиваля стало и Министерство молодёжи Челябинской области.
Уже второй год подряд мы представляем площадку, рассказывая о возможностях для молодёжи на Южном Урале, и выступаем в качестве организаторов, — отметил министр молодёжи Челябинской области Юрий Болдырев. — Наша программа традиционно отличается широким спектром активностей: от мастер-классов по изготовлению маскировочных сетей и конкурсов в формате квиза до развлекательной части с караоке-вечеринкой. Также наши добровольцы оказывают непосредственную помощь населению, выполняя необходимые бытовые задачи — колку дров, покос травы, ремонт крыш домов и другое.
Второй фестиваль стал особенным
Ашинцы ждали фестиваль «Челябинская область — большая семья» не только потому, что на нём можно просто, без поездок в региональный центр решить какие-то свои вопросы. Им хотелось показать, чем богат их город.
Особенность нашего фестиваля в том, чтобы каждый муниципалитет мог похвастаться какими-то своими уникальными особенностями, — пояснила Ирина Текслер. — И здесь мы видим, конечно, и национальный колорит, и ремесленников, и, конечно же, наш Ашинский металлургический завод, который вокруг себя собрал большое количество детей, показывая, как они делают металл в печи, продукцию и как потом её кастомизируют. И важно, что центр «Мой бизнес» собрал всех производителей, которые также принимают участие в фестивале. И благодаря этому наши жители открывают для себя наших локальных производителей. А это и есть вот это сплочение, которого мы добиваемся.
В 2024 году событие объединило 43 муниципальных образования. Районы приняли на своей территории два автопоезда с представителями семи министерств и ведомств социальной направленности. Более 100 тысяч жителей региона получили адресную помощь узкопрофильных врачей, специалистов в сфере социальной защиты населения, образования, молодёжной политики, культуры, сдали нормы ГТО, оставили обращения в приемную главы Челябинской области.