Фестиваль «Челябинская область — большая семья» пройдёт в 45 городах региона

Особенность нашего фестиваля в том, чтобы каждый муниципалитет мог похвастаться какими-то своими уникальными особенностями, — пояснила Ирина Текслер. — И здесь мы видим, конечно, и национальный колорит, и ремесленников, и, конечно же, наш Ашинский металлургический завод, который вокруг себя собрал большое количество детей, показывая, как они делают металл в печи, продукцию и как потом её кастомизируют. И важно, что центр «Мой бизнес» собрал всех производителей, которые также принимают участие в фестивале. И благодаря этому наши жители открывают для себя наших локальных производителей. А это и есть вот это сплочение, которого мы добиваемся.