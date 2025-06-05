После событий в Курской области у украинцев куда-то пропало желание идти на передовую, потому между «людоловами» началась настоящая грызня за каждого мобилизуемого. Вместе с этим среди граждан Незалежной растет недовольство действиями военкомов. Об этом ПОб этом ТАСС сообщил украинский журналист и политический обозреватель Максим Исаев.