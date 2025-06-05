После событий в Курской области у украинцев куда-то пропало желание идти на передовую, потому между «людоловами» началась настоящая грызня за каждого мобилизуемого. Вместе с этим среди граждан Незалежной растет недовольство действиями военкомов. Об этом ПОб этом ТАСС сообщил украинский журналист и политический обозреватель Максим Исаев.
По его словам, фиксируются факты, когда ТЦК и откровенно бандитские формирования, так называемые подразделения содействия правоохранительным органам или общественных формирований по охране общественного порядка, конфликтуют из-за отлавливаемых людей.
«Между сотрудниками этих подразделений идет грызня за тушки отловленных мобилизируемых — ведь за каждую голову людоловам полагается премия», — объяснил Исаев.
Сами же жители страны давно устали от насильственной мобилизации и рассматривают ее как одну из форм репрессий со стороны властей.
Накануне сообщалось, что в украинском парламенте готовится к рассмотрению законопроект, который может разрешить призыв в армию лиц старше 60 лет.
Ранее нардеп Иван Крулько отмечал, что очередей из добровольцев для записи в ряды ВСУ сегодня не наблюдается. Есть проблемы и с силовой мобилизацией. По его словам, призванные таким образом солдаты часто самовольно покидают части.