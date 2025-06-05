Как придумать небанальный тост на свадьбу: советы от организаторов

Черпать вдохновение для тоста можно отовсюду, говорит Романовский. «Для тостов с мудрыми словами таким вдохновением могут стать художественные произведения классиков. Это такой лайфхак. Однако сегодня редко есть такие гости, которые удивляют какой-то цитатой или какими-то перефразированными словами классиков. Чаще всего что-то очень банальное. Отличной базой для красивого тоста могут стать просто наблюдения за окружающим миром», — делится свадебный ведущий. «Например, в передаче про дикую природу вы услышите о том, что одно из самых высоких деревьев на Земле — это секвойя вечнозеленая. За счет своей гибкости это дерево никогда не ломается под воздействием даже самых сильных ветров и ураганов и поэтому может достигать в высоту более 110 м. Этот факт можно также привязать к прекрасному тосту, проведя аналогию с семейной жизнью: если вы будете гибкими друг к другу, то и сможете сохранить крепкий союз на долгие годы».