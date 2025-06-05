Как придумать небанальный тост на свадьбу: советы от организаторов

Примеры готовых тостов на свадьбу.
Любовь — это самое прекрасное чувство на свете. Пусть ваша любовь будет как хорошее вино — с каждым годом только крепче и насыщеннее. Пусть каждый день будет наполнен заботой и пониманием. Помните, что настоящая сила в том, чтобы поддерживать друг друга в трудные времена и радоваться вместе в счастливые. За вашу любовь!
Сегодня мы с гордостью смотрим на вас и радуемся, что вы нашли друг друга. В жизни важно не только любить, но и понимать друг друга. Помните, что любовь — это не только чувство, но и ежедневный выбор. Выбирайте друг друга каждый день, и ваша любовь будет крепнуть. За вас!
Мы все знаем, что настоящая дружба — это поддержка и радость. Так же и в любви: поддерживайте друг друга, радуйтесь вместе и не забывайте смеяться! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими моментами и незабываемыми приключениями. За вашу дружбу и любовь!
Впереди у вас множество дорог и возможностей. Пусть каждый новый день приносит вам радость и вдохновение. Стройте свои мечты вместе, и пусть ваше будущее будет таким же светлым, как ваши глаза сегодня. За ваше счастливое будущее!
Дорогие [имена молодоженов], семья — это не просто слово, это целый мир. Пусть ваш дом будет местом, где царит любовь, понимание и поддержка. Стройте свою семью на крепком фундаменте дружбы и уважения. За вашу новую семью!
Что такое хороший тост
Главный совет, который дают опрошенные «РБК Вино» эксперты — свадебный организатор Евгения Лейбман и свадебный ведущий Алексей Романовский, — любой тост на свадьбе должен быть искренним и заранее продуманным. В то же время они отмечают, что гости редко готовят поздравления заранее. По словам Евгении Лейбман, 99% всех тостов на свадьбах — это однотипные пожелания молодоженам «здоровья, успехов, терпения и детей». «Уже на третьем тостующем смысл пожеланий примерно всегда одинаковый», — говорит она.
Хороший тост — искренний и идущий из самого сердца. Лучше пользоваться не готовым текстом, а придумать свой, подчеркивает Лейбман. Если вы решили произнести тост, то отделаться общими фразами, придуманными на ходу, не получится. Чаще всего это неудачный ход. Лучший экспромт — всегда тщательно спланирован, поэтому если вы хотите подарить молодоженам неординарный тост, который они запомнят, нужно заранее подготовиться. При этом помнить, что хороший тост не длится больше двух-трех минут.
Как придумать оригинальный тост на свадьбу для молодоженов
Оригинальный тост — это максимально емкая и законченная история с небанальными вещами. «Самый оригинальный тост в моей практике был от дедушки невесты. Он вышел в зал, взял микрофон и сказал: “У меня будет очень короткий тост в виде СМС, сейчас оно вам придет”. И молодожены получили СМС-оповещение от банка о переводе 1 млн руб. на свой счет. Это был самый короткий тост и самый дорогой тост на свадьбе», — делится организатор.
Самая лучшая основа для тоста — это дружеская история, которая связывает вас с молодоженами, считает Алексей Романовский. Можно вспомнить какой-то случай смешной либо сентиментальный из жизни и на основе этого случая подвязать тост — это всегда успешный ход. Истории не должны быть обидными, добавляет Лейбман.
Черпать вдохновение для тоста можно отовсюду, говорит Романовский. «Для тостов с мудрыми словами таким вдохновением могут стать художественные произведения классиков. Это такой лайфхак. Однако сегодня редко есть такие гости, которые удивляют какой-то цитатой или какими-то перефразированными словами классиков. Чаще всего что-то очень банальное. Отличной базой для красивого тоста могут стать просто наблюдения за окружающим миром», — делится свадебный ведущий. «Например, в передаче про дикую природу вы услышите о том, что одно из самых высоких деревьев на Земле — это секвойя вечнозеленая. За счет своей гибкости это дерево никогда не ломается под воздействием даже самых сильных ветров и ураганов и поэтому может достигать в высоту более 110 м. Этот факт можно также привязать к прекрасному тосту, проведя аналогию с семейной жизнью: если вы будете гибкими друг к другу, то и сможете сохранить крепкий союз на долгие годы».
Каким должен быть тост от родителей на свадьбе
Слова родителей на свадьбе, какими бы они ни были, всегда самые важные. Поэтому по большому счету к тостам родителей особых требований не существует, отмечает Евгения Лейбман.
Родители и родственники молодоженов при подготовке тоста могут придерживаться всех предыдущих советов. Идеально, по ее словам, будет сказать какие-то искренние слова, не забыв отметить избранника или избранницу своего ребенка и, таким образом, обозначить принятие в семью и новый дом. Это, считает Лейбман, будет самый приятный и радостный тост для жениха и невесты.
Смешной, сентиментальной случай из жизни, на основе которого можно построить тост, — это тоже всегда успешный ход, отмечает Алексей Романовский. Например, однажды папа невесты рассказал о том, как его дочь, когда была маленькая, проколола ногу, гуляя с ним по лесу, и ему пришлось на протяжении трех километров нести ее на руках домой. После этой истории он пожелал молодоженам такого же трепетного отношения мужа к своей молодой жене.
Как молодоженам написать поздравления друг другу на свадьбу
Молодожены очень редко специально готовят поздравления в виде тоста друг другу на свадьбу. Чаще всего это творческий подарок, который делают молодожены друг другу прямо во время свадьбы. Например, песня, которую жених специально к этому дню написал о своей избраннице и спел, аккомпанируя себе на синтезаторе, или танец от невесты. Чаще всего это что-то очень личное, творческое и трогательное.
Самое классное, считает Алексей Романовский, — это написать письмо друг другу. Это нужно делать заранее в спокойной обстановке, без отвлечения друг на друга, можно написать тост своими словами, находясь, например, вообще в разных местах, и рассказать в нем, за что жених и невеста друг друга выбрали, за что они друг друга ценят и любят. Кто-то пишет с юмором такие письма, кто-то пишет о сентиментальных моментах.
В течение всего вечера гости произносят тосты и пожелания в честь новобрачных, поэтому красиво и правильно, когда молодожены в качестве финального тоста в ответ поблагодарят своих гостей за то, что они пришли, и за все те слова, которые они произнесли. «В этом ответе можно детально кого-то обозначить и какие-то, может быть, точечные и яркие такие моменты отметить, может быть, кто-то приехал издалека, кто-то преодолел препятствия, чтобы попасть на свадьбу, и чем-то пожертвовал. Поэтому такой ответный тост от молодоженов гостям — это очень хорошая история».