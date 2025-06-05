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Рысь была замечена во время заплыва на «Красноярских Столбах»

Национальный парк «Красноярские Столбы» стал свидетелем необычного зрелища: Участковые инспекторы во время патрулирования заметили рысь, преодолевающую реку Ману.

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Национальный парк «Красноярские Столбы» стал свидетелем необычного зрелища:

Участковые инспекторы во время патрулирования заметили рысь, преодолевающую реку Ману. Хищник уверенно плыл, перебирая лапами, и успешно достиг противоположного берега. Как только дикий кот выбрался на сушу, он стремительно исчез в глубине леса.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях нацпарка, заплыв не оказал на рысь никакого влияния. Хищник обладает такой выносливостью, что способен пересечь даже Подкаменную Тунгуску или Енисей.

Ранее рассказывали, что в Красноярском зоопарке стартовал сезон стрижки альпак.