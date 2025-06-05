Рысь была замечена во время заплыва на «Красноярских Столбах»

Участковые инспекторы во время патрулирования заметили рысь, преодолевающую реку Ману. Хищник уверенно плыл, перебирая лапами, и успешно достиг противоположного берега. Как только дикий кот выбрался на сушу, он стремительно исчез в глубине леса.