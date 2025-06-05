Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики обещают до +26 градусов в Ростове-на-Дону 5 июня

В Ростове под конец рабочей недели ожидается солнечная погода.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики обещают солнечную погоду под конец рабочей недели. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В четверг, 5 июня, на протяжении всего дня ожидается солнечная погода. Утром столбики термометров покажут до +20 градусов, а в дневное время воздух прогреется до отметки +26 градусов. Вечером температура опустится всего на один градус — до +25. Ночью будет прохладно, столбики термометров покажут +18 градусов.

Ветер в этот день ожидается северо-западный. Его порывы достигнут пяти метров в секунду.

Подпишись на нас в Telegram.