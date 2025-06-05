Синоптики обещают до +26 градусов в Ростове-на-Дону 5 июня

В четверг, 5 июня, на протяжении всего дня ожидается солнечная погода. Утром столбики термометров покажут до +20 градусов, а в дневное время воздух прогреется до отметки +26 градусов. Вечером температура опустится всего на один градус — до +25. Ночью будет прохладно, столбики термометров покажут +18 градусов.