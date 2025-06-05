Главный вопрос недели: Life.ru узнал у искусственного интеллекта, что будет с ключевой ставкой

Экономическая активность также играет важную роль: снижение промышленного производства и замедление кредитования указывают на охлаждение экономики, что может побудить ЦБ к более мягкой политике. При этом регулятор сталкивается с усиливающимся политическим давлением — призывы со стороны правительства и бизнеса к снижению ставки становятся всё более настойчивыми.