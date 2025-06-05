Байден назвал подозрения в сговоре подчинённых об автоподписи нелепыми

Бывший президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что высказывания о «сговоре подчинённых» являются нелепыми.
«Позвольте прояснить — я принимал решения во время своего президентства: о помиловании, указах, законодательстве и прокламациях. Любые предположения, что я этого не делал, нелепы и ложны», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире телеканала CBS.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп поручил начать расследование, касающееся состояния здоровья Байдена. Кроме того, речь идёт об использовании автоподписи помощниками демократа для оформления документов.
Трамп заявил, что Байден на протяжении многих лет страдал от значительного ухудшения когнитивных функций.