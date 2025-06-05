Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 5 июня 2025: Жара не отступает, когда ждать передышки — прогноз синоптиков; Молдове грозит обвал цен на недвижимость — этот «взрыв» ударит по всем; россиян не

Главные новости в Молдове на утро четверга, 5 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро четверга, 5 июня 2025:

1. Теперь мечтаем о прохладе: В Молдове жара не отступает — когда нам ждать передышки, что говорят синоптики.

2. Недвижимость в Молдове: «Пузырь», который вот-вот лопнет — обвал цен может грозить социальным взрывом.

3. Это россияне, приезжающие в Молдову, сталкиваются в аэропорту Кишинёва с открытой дискриминацией": Реакция МИДа РФ на рекомендацию ПАС воздержаться от поездок в эту страну.

4. Куда пропала президент Молдовы: В администрации главы государства опровергли информацию, что Санду проходит лечение за границей, но куда она уехала с «частным визитом» — не сказали.

5. В Кишиневе некоторые улицы будут временно перекрыты: Траурная процессия пройдет по центру города — как Молдова простится с Евгением Догой.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Последнее интервью великого молдавского композитора Евгения Доги — «КП»: «На планете, названной в мою честь, я бы поселил всех негодяев!».

В Молдове на 89-м году жизни умер великий композитор Евгений Дога (далее…).

Новый скандал в министерстве образования Молдовы: Спустили тесты по румынскому, но… на английском языке — ученик «Gutu» превратился в «Guu».

Учителя справедливо возмущаются — а нам что со всем этим делать? (далее…).

Снег по колено, подвесной мост с коровами, камнепады и видимость пару метров: Впервые молдавские туристы покоряют на велосипедах перевалы Тянь-Шаня в Кыргызстане.

Уникальное путешествие на велосипедах совершают Кристина Дойчева и Алексей Гузун (далее…).