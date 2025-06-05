Топ-5 главных новостей в Молдове 5 июня 2025: Жара не отступает, когда ждать передышки — прогноз синоптиков; Молдове грозит обвал цен на недвижимость — этот «взрыв» ударит по всем; россиян не

Главные новости в Молдове на утро четверга, 5 июня 2025:
1. Теперь мечтаем о прохладе: В Молдове жара не отступает — когда нам ждать передышки, что говорят синоптики.
2. Недвижимость в Молдове: «Пузырь», который вот-вот лопнет — обвал цен может грозить социальным взрывом.
3. Это россияне, приезжающие в Молдову, сталкиваются в аэропорту Кишинёва с открытой дискриминацией": Реакция МИДа РФ на рекомендацию ПАС воздержаться от поездок в эту страну.
4. Куда пропала президент Молдовы: В администрации главы государства опровергли информацию, что Санду проходит лечение за границей, но куда она уехала с «частным визитом» — не сказали.
5. В Кишиневе некоторые улицы будут временно перекрыты: Траурная процессия пройдет по центру города — как Молдова простится с Евгением Догой.
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