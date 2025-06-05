Эксперт рассказала, как создать успешный ресторанный бренд

Она также отметила, что рестораторам нужно удивлять аудиторию, но не отходить при этом от концепции. «Каждый ресторатор хочет выделиться на фоне конкурентов, поразить гостей. Но в погоне за вау-эффектом очень просто не оправдать ожидания. Например, приходя в семейную пиццерию, гости не должны оказаться в слишком формальной обстановке с чрезмерно дорогим гурманским меню и торжественной атмосферой, в которой людям с детьми может быть неловко», — пояснила она.