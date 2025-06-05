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Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру

Девушку-ординатора, принявшую роды в московском метро, зачислят в ГБУЗ МОНИИАГ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Девушку-ординатора, которая приняла роды в московском метро, зачислят в аспирантуру на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджетных средств в ГБУЗ МО МОНИИАГ, говорится в ответе ведомства на обращение первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Пятнадцатого мая Башанкаев направил обращение зампреду правительства Московской области — министру здравоохранения Московской области Максиму Забелину с просьбой оказать содействие в зачислении девушки-ординатора, принявшей роды у женщины в московском метро, на бюджет в ГБУЗ МО МОНИИАГ.

«В рамках приемной кампании с Марией Блажко будет заключен договор о целевом обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности “Акушерство и гинекология” в соответствии с квотами приема на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджетов в рамках действующего законодательства», — сказано в ответе Забелина.

В документе отмечается, что проявленный профессионализм и решительность Марии Блажко приняты во внимание руководством ГБУЗ МО МОНИИАГ.

Тридцатого апреля на станции «Чистые пруды» московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и будущим врачом — акушером-гинекологом.