Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру

«В рамках приемной кампании с Марией Блажко будет заключен договор о целевом обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности “Акушерство и гинекология” в соответствии с квотами приема на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджетов в рамках действующего законодательства», — сказано в ответе Забелина.