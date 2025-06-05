«Треш на перекрестке Mega Planet»: почему водители и пешеходы ненавидят этот участок, и что с этим делать

Для начала необходимо изучить реальное поведение пешеходов — куда они действительно идут, а не куда их пытаются загнать. Люди десятилетиями пересекали дорогу в одном и том же месте, и если их привычный маршрут не совпадает с официально построенным подземным переходом, это не проблема людей — это ошибка проектирования. Переходы должны располагаться там, где людям удобно и безопасно, а не там, где это красиво на схеме.