«Треш на перекрестке Mega Planet»: почему водители и пешеходы ненавидят этот участок, и что с этим делать

Пешеходы игнорируют подземный переход
Основная проблема — поведение пешеходов, которые по старой привычке переходят дорогу в неположенном месте, прямо через многополосный перекрёсток. Несмотря на наличие подземного перехода всего в нескольких десятках метров, люди лезут под колёса машин, нарушая все возможные правила. Видео с «ходьбой по лезвию» на этом перекрёстке регулярно попадают в Telegram-каналы.
И это не единичные случаи — десятки человек в день переходят здесь дорогу в самых неподходящих местах. Причём — со всех сторон перекрёстка, создавая хаос и рискуя жизнью.
Водители: агрессия и парковка в два ряда
Со стороны водителей тоже всё плохо. Там, где ещё есть «зебра», автолюбители не считают нужным пропускать пешеходов, а возле остановки рядом с базаром ситуация вообще критическая: здесь паркуются в два ряда, создавая дополнительную пробку, а пешеходы с авоськами лезут через поток машин, игнорируя ПДД.
Кто виноват?
Такой транспортный ад — результат плохого проектирования. Переходы не вписаны в реальные траектории движения людей. Подземные переходы расположены неудобно, визуально непривлекательно и физически тяжело доступны — особенно для пожилых, детей и людей с ограничениями.
Что можно сделать?
Для начала необходимо изучить реальное поведение пешеходов — куда они действительно идут, а не куда их пытаются загнать. Люди десятилетиями пересекали дорогу в одном и том же месте, и если их привычный маршрут не совпадает с официально построенным подземным переходом, это не проблема людей — это ошибка проектирования. Переходы должны располагаться там, где людям удобно и безопасно, а не там, где это красиво на схеме.
Важно также установить физические ограничения — ограждения и барьеры в самых аварийных точках, чтобы просто не давать людям возможности перебегать дорогу наобум.
Не последнюю роль играет и культура — и вождения, и пешеходного поведения. Это можно и нужно менять через социальную рекламу, кампании, эмоциональные месседжи, которые цепляют: напоминания, что ты не один на дороге, и цена ошибки — чья-то жизнь.
Конечно, всё это не сработает без контроля. Штрафы должны применяться и к тем, кто не пропускает на «зебре», и к тем, кто перебегает где попало. Камеры, фиксация, протокол — неотъемлемая часть процесса.
Ну и, наконец, остановка у базара требует полной переделки. Сейчас это просто транспортный ад. Нужны чётко выделенные карманы для автобусов, запрет на парковку в два ряда, физические ограничения и нормальная навигация. Только тогда весь этот узел перестанет быть зоной постоянного риска.
Проблема не в людях — проблема в неудобной и небезопасной инфраструктуре, которая провоцирует нарушения. Пока город не начнёт проектировать улицы с учётом поведения и нужд реальных людей, такие точки будут повторяться снова и снова.
Ташкент растёт, машин становится больше, людей — ещё больше. Старые подходы в организации дорожного движения больше не работают. Mega Planet — яркий пример того, как игнорирование городской логики приводит к системному бардаку. Пришло время действовать, а не ждать очередной трагедии.